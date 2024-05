Unbehagen über Lage der Pressefreiheit bei Concordia-Preisen

Die Concordia-Preise für außerordentliche publizistische Leistungen sind am Montag im Parlament an die ORF-Journalistin Nicole Kampl, Standard-Journalistin Colette M. Schmidt und Anneliese Rohrer für ihr Lebenswerk verliehen worden. Dabei mahnte Kampl Konsequenzen für Hass im Netz ein, warnte Schmidt vor dem rechten Rand sowie unterfinanziertem Journalismus und rief Rohrer Politik und Medien dazu, gemeinsam gegen den Vertrauensverlust anzukämpfen.

Reportage über Fall Kellermayr

Kampl erhielt die Auszeichnung in der Kategorie Menschenrechte für eine "Am Schauplatz"-Reportage über das Thema Hass im Netz. Sie widmete sich der Thematik anhand der von Impfgegnern bedrohten Ärztin Lisa-Maria Kellermayr, die Ende Juli 2022 Suizid beging.

"Viele Ärzte, die für die Corona-Impfung warben, wurden mit Hass konfrontiert", so Kampl. Viele seien daraufhin sehr leise geworden oder ganz von der Bildfläche verschwunden. Diesen Rat habe auch Kellermayr bekommen. "Das wollte sie aber nicht, sie wollte weiter laut sein", erinnerte sich die ORF-Journalistin in ihrer Dankesrede. Bis heute gebe es in dem Fall keine einzige Anklage und das trotz zweier wüster Morddrohungen und einer gefährlichen Drohung - letztere von einer Firmenadresse verschickt. "Dabei wäre es sehr wichtig, dass es bei Hass im Netz Konsequenzen gibt", mahnte Kampl. Derzeit würden viele der Betroffenen - häufig Frauen - Hasspostings erst gar nicht anzeigen, weil sie das Gefühl haben, dass sie damit nichts erreichen.