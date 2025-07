Überraschender Wechsel: kronehit-Chef Mario Frühauf verlässt Sender

In einer Aussendung würdigen die Gesellschafter den scheidenden Geschäftsführer. „Wir danken Mario Frühauf für seinen unermüdlichen Einsatz, seine strategische Klarheit und seinen großen Beitrag zur Erfolgsgeschichte von kronehit. Unter seiner Mitwirkung ist kronehit zur umsatzstärksten privaten Radiomarke des Landes gewachsen“, so die kronehit Gesellschaftervertreter Richard Grasl, Michael Tillian und Gerhard Valeskini.

König künftig Alleingeschäftsführer

Nun übernimmt Philipp König die Gesamtverantwortung bei kronehit, das mit seinen vier DAB+Sendern und seinem Digital-Angebot mittlerweile viel mehr ist als eine Radio-Station.

„Philipp König hat kronehit in einer anspruchsvollen Zeit souverän mitgestaltet. Wir setzen volles Vertrauen in seine Führungsstärke und seine Vision für die Zukunft des Senders“, erklären die Gesellschafter in der Aussendung. König stehe für eine moderne und innovative Weiterentwicklung von kronehit. In den letzten Jahren hat er maßgebliche Impulse gesetzt und werde mit dem gesamten kronehit-Team den Wachstumskurs des Senders konsequent fortführen.