TV-Quoten im Juni: ORF-Sendergruppe verzeichnete markanten Zuwachs

Steigerung bei ServusTV

ServusTV steigerte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent Marktanteil in der Gesamtzielgruppe und war damit stärkster heimischer Privatsender. In der Kernzielgruppe erreichte der Sender 2,3 Prozent Marktanteil und war somit gegenüber dem Vorjahresmonat stabil. In einer Aussendung wird der Anstieg unter anderem auf quotenstarke Motorsport-Übertragungen und den Jahresbestwert der "Servus Nachrichten 19:20" mit 9,6 Prozent Marktanteil am 24. Juni zurückgeführt.

Die ProSiebenSat.1Puls4-Sendergruppe erreichte mit ihren vier Österreichsendern (Puls 4, ATV, ATV2, Puls 24) 7,1 Prozent Marktanteil in der Gesamtzielgruppe. In der Kernzielgruppe, auf die sich die vier Sender fokussieren, kam man auf 11,3 Prozent Marktanteil. Dabei verlor ATV sowohl in der Gesamtzielgruppe (2,6 Prozent, minus 0,5 Prozentpunkte) als auch in der Kernzielgruppe (4,1 Prozent, minus 0,3 Prozentpunkte).

Leichter Marktanteilsverlust bei Puls4

Puls 4 verzeichnete einen leichten Marktanteilsverlust (3,0 Prozent, minus 0,2 Prozentpunkte). Bei den 12- bis 49-Jährigen legte der Privatsender dagegen um 0,2 Prozentpunkte zu. Mit 5,1 Prozent Marktanteil war er somit stärkster heimischer Privatsender in der Kernzielgruppe. Als Juni-Highlight wird in einer Aussendung ein Rekord für "Café Puls" angeführt. 34,8 Prozent (12-49) sei der zweitstärkste Marktanteil in der Formatgeschichte. Der Nachrichtensender Puls 24 legte leicht auf 0,5 Prozent Marktanteil zu (plus 0,1 Prozentpunkte). In der Kernzielgruppe erreichte der Sender 0,6 Prozent Marktanteil (plus 0,2 Prozentpunkte).

Oe24.tv verzeichnete bei den Privatsendern den höchsten Zuwachs im Vergleich zum Juni des Vorjahres. Um 0,4 Prozentpunkte steigerte sich der Nachrichtensender der Mediengruppe "Österreich" und erreichte damit 1,1 Prozent Marktanteil. Bei den 12- bis 49-Jährigen betrug der Zuwachs 0,8 Prozentpunkte, was in einem Marktanteil von 1,7 Prozent resultierte. Oe24.tv hebt in einer Aussendung speziell die Live-Übertragungen von Pressekonferenzen an Vormittagen hervor. Dabei wurde am 29. Juni ein Marktanteilshoch von 33 Prozent in der Kernzielgruppe erreicht.