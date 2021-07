TV-Quoten: Formel-1-GP von Österreich mit einem klaren Sieger

Egal auf welchem Sender, Red Bull war der Sieger des Formel-1-Grand Prix-Wochendes in Spielberg. Jenes vor den TV-Schirmen konnte in Österreich allerdings der ORF gewinnen. Im Schnitt 677.000 Zuseher verfolgten das Rennen in ORF1. Der Marktanteil lag bei 46 Prozent in der Gesamtzielgruppe (42 Prozent bei 12-49). Auf ServusTV, das zum Red-Bull-Reich gehört, setzten im Schnitt 112.000 Formel-1-Fans bei einem Marktanteil von 7,6 Prozent (7,4 Prozent bei 12-49).

"Damit hat sich einmal mehr eindrucksvoll gezeigt, wie gut der ORF die Zuseherinnen und Zuseher auch bei starker Konkurrenz erreicht. Ernst Hausleitner, Alexander Wurz und das gesamte Formel-1-Team des ORF haben sich für ihre erstklassige Performance selbst belohnt und ihre Beliebtheit bei den Motorsportfans nachdrücklich unter Beweis gestellt", wurde ORF-TV-Sportchef Hans Peter Trost in einer Aussendung zitiert.