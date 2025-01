Bericht: Thilo Mischke wird doch nicht "ttt"-Kulturmagazin-Moderator

Vor der vergangenen Bundestagswahl in Deutschland interviewte Mischke im April 2021 für ProSieben die damals erst frisch gekürte Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (Grüne). 2020 gewann er den Bayerischen Fernsehpreis für seine ProSieben-Reportage "Deutsche an der ISIS-Front" über Menschen, die für die Terrormiliz Islamischer Staat in den Krieg ziehen.

Rückhalt von ProSieben: "wilde Jagd"

ProSieben stellte sich in dieser Woche hinter Mischke. Im Netz postete der Sender am Donnerstag auf der Plattform X: "Was für eine wilde Jagd auf @ThiloMischke. Wir schätzen ihn, weil er seit Jahren unfassbar wichtige und gute Reportagen macht, für die er vielfach ausgezeichnet wurde. Ihn nur an einem Buch aus der Damals-Zeit zu messen, ist ein sehr sehr selbstgerechter Ansatz, der viel über diejenigen aussagt, die genau das machen."

Zudem teilte Sendersprecher Christoph Körfer der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag mit: "ProSieben arbeitet seit Jahren vertrauensvoll mit Thilo Mischke zusammen." Man freue sich "auf besondere Thilo-Mischke-Reportagen in 2025 und den Jahren danach auf ProSieben".