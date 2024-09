"The Pengiun": Eine groteske Comicfigur wird zum glaubwürdigen Mafioso

Der Pinguin ist einer der grotesk-komischsten Vögel im Batman-Universum. 2022, im erfolgreichen Kino-Reboot „The Batman“ von Matt Reeves (mit Robert Pattinson), kam er wieder zu Ehren. Colin Farrell wurde für die Rolle des mafiösen Ganoven mit einem Berg an Latex überzogen und in einen Fatsuit gesteckt. Nun ließ der Hollywoodstar („Brügge sehen ... und sterben?“) dieses Prozedere für acht Folgen der Serie „The Penguin“ erneut über sich ergehen. HBO lieferte damit das erste Spin-Off der „Batman Epic Crime Saga“ ab, für die „The Batman“ den Grundstein gelegt hatte.

Wir haben hier keine Comicfigur mit Zylinder, Regenschirm und deformierten Händen vor uns – wie Danny DeVito 1992 in „Batmans Rückkehr“ der Rolle nachhaltiges Gepräge verlieh. In „The Penguin“ ist die Figur als grobschlächtiger, narbenzerfurchter, impulsgesteuerter Mafioso gezeichnet. Oswald Cobblepot (hier schlicht Oz Cobb genannt) sieht seine Chance gekommen, im Gangsterparadies Gotham City aufzusteigen.

"Sopranos"-Flair

Showrunnerin Lauren LeFranc setzt die Story nach den Ereignissen im Film an. Die Stadt wurde von einer großen – durch Sabotage herbeigeführten – Flut heimgesucht. In den schwer in Mitleidenschaft gezogenen ärmeren Vierteln tobt ein Drogenkrieg, in diesem Chaos versucht Cobb, die Kontrolle über die Unterwelt zu erlangen. Einstweilen regiert der Mafiaclan der Falcones, aber Cobb hat bereits einen hinterhältigen Plan geschmiedet.

Erzählt wird das in auffallend langen Dialogen – was an den realistischen Stil der Kultserie „The Sopranos“ erinnert – aber in äußerst dunkel gemalten Bildern.