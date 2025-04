"The Handmaid's Tale"-Finale: "Diese Szenen sind schrecklich"

Es ist eine grausame Welt, die Margaret Atwood 1985 in ihrem Roman „The Handmaid’s Tale“ (deutscher Titel: „Der Report der Magd“) gezeichnet hat: Im totalitären Staat Gilead werden fruchtbare Frauen zu Gebärmaschinen degradiert. Sie dürfen weder über ihren eigenen Körper bestimmen noch frei ihre Meinung äußern. 2017, kurz nach Beginn der ersten Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident, erschien die erste Staffel der Serienadaption. „The Handmaid’s Tale“ wurde mit Preisen überhäuft – und schnell wurden vor dem Hintergrund immer stärker beschnittener Frauenrechte Parallelen zwischen Gilead und Gegenwart gezogen. Nun, kurz nach Beginn von Trumps zweiter Amtszeit, geht die Serie in die sechste und letzte Staffel (hierzulande ab 8. April bei Canal+ zu sehen).

Auch nach 40 Jahren relevant Moss verkörpert die Protagonistin June Osborne, die als Magd zunächst zum einflussreichen Ehepaar Fred und Serena Joy Waterford kommt und diesem ein Kind gebären soll. Die erste Staffel orientierte sich noch an der Romanvorlage, danach wurde die Serie in Absprache mit Atwood davon losgelöst fortgesetzt. Oft mache es den Anschein, als würde die Handlung direkt auf die Realität Bezug nehmen, so Moss. „Ich muss die Leute immer wieder daran erinnern, dass die Drehbücher oft schon zwei Jahre vor Ausstrahlung entstehen. Aber natürlich wird man als Mensch von den Dingen beeinflusst, die um einen herum passieren“, erklärt Moss, die auch Produzentin und eine der Regisseurinnen ist.

„Als Schöpfer der Serie versuchen wir, komplexe und authentische Geschichten zu erzählen und wenn man das richtig macht, reflektiert das auch die Welt, in der wir leben.“ Das sei auch, was Atwood in ihrem Roman getan habe: „Sie hat authentisch über die Figuren und deren Erfahrungen geschrieben. Dadurch wurde die Geschichte so relevant und ist es auch heute, 40 Jahre später, noch. Sie hat die Vorarbeit geleistet und wir haben das Glück, dass wir darauf aufbauen können.“

© MGM Elisabeth Moss als June Osborne in der neuen Staffel von "The Handmaid's Tale"

Symbol des Widerstands Atwood hat immer wieder betont, dass sie nichts in ihrem Roman inkludiert hat, was nicht schon irgendwo auf der Welt tatsächlich so passiert wäre. Dass die roten Roben der Mägde mittlerweile weltweit bei Protesten für Frauenrechte getragen werden, empfindet Moss als Ehre und mache sie „sehr demütig“. „Es ist auch ein zentrales Thema der aktuellen Staffel, dass diese Uniform, die von Gilead als Symbol der Schande gedacht war, zu einem Zeichen des Widerstands wird“, sagt Moss, die vor den Dreharbeiten zur sechsten Staffel selbst zum ersten Mal Mutter geworden ist. „Ich hätte nicht gedacht, wie sehr das meine Sichtweise auf bestimmte Handlungsstränge beeinflussen würde. Es ist schwieriger geworden, mir bestimmte Dinge anzusehen. Ich habe jetzt eine viel persönlichere emotionale Verbindung zu Aspekten, die Mütter und Kinder betreffen.“

„The Handmaid’s Tale“ beinhaltet viele schwer zu ertragende Momente – etwa die „Zeremonien“, in denen die Mägde geschwängert werden. „Diese Szenen sind schrecklich“, findet Yvonne Strahovski, die in der Serie Junes Gegenspielerin Serena Joy Waterford mimt. Generell sei es weniger schwierig, bestimmte Szenen zu spielen, als sie anzuschauen: „Ich habe gerade erst Clips aus den früheren Staffeln gesehen und hätte mich am liebsten übergeben. Es ist hart, wie brutal und grausam Serena ist. Ich habe mir geschworen, dass ich mir die Serie nicht noch einmal anschauen werde“, gesteht Strahovski.

© MGM Yvonne Strahovski als Serena Joy Waterford in "The Handmaid's Tale"

Respekt und Hass Serena und June finden sich in den neuen Folgen in derselben Situation wieder: in einem Zug, der sie weg von Gilead in die Freiheit bringen soll. Doch ihre Wege verlaufen unterschiedlich: Während June eine Revolution gegen das Regime plant, will Serena den Staat reformieren. „Die beiden sind auf seltsame Art und Weise voneinander abhängig, gleichzeitig wollen sie nichts miteinander zu tun haben. Sie respektieren und sie hassen sich“, meint Strahovski, die „The Handmaid’s Tale“ trotz der harten Kost für wichtig hält: „Es ist inspirierend und zermürbend zugleich, sich die Serie anzuschauen. Aber sie beinhaltet immer ein Element der Hoffnung – jetzt noch mehr als in den Staffeln davor.“