"The Bear" und "Shogun" führen die Emmy-Nominierungen an

Im vergangenen Jahr wurde die Gala wegen eines Doppelstreiks der Schauspieler und Drehbuchautoren von September auf den darauffolgenden Jänner verschoben. Die Auswirkungen der Streiks sind in der Branche nach wie vor zu spüren. So wurden unter anderem deutlich weniger Shows bei den Emmys eingereicht.

Die wichtigsten Kategorien im Überblick (alle gibt es hier):

Beste Drama-Serie

- «The Crown» (Netflix)

- «Fallout» (Amazon)

- «The Gilded Age» (HBO)

- «The Morning Show» (AppleTV+)

- «Mrs. & Mrs. Smith» (Amazon)

- «Shōgun» (FX)

- «Slow Horses» (AppleTV+)

- «3 Body Problem» (Netflix)



Beste Comedy-Serie

- «Abbott Elementary» (ABC)

- «The Bear» (FX)

- «Curb Your Enthusiasm» (HBO)

- «Hacks» (Max)

- «Only Murders in the Building» (Hulu)

- «Palm Royale» (AppleTV+)

- «Reservation Dogs» (FX)

- «What We Do In the Shadows» (FX)



Beste Miniserie oder Anthologie

- «Baby Reindeer» (Netflix)

- «Fargo» (FX)

- «Lessons in Chemistry» (AppleTV+)

- «Ripley» (Netflix)

- «True Detective: Night Country» (HBO)



Bester Fernsehfilm

- «Mr. Monk’s Last Case: Amonk Movie» (Peacock)

- «Quiz Lady» (Hulu)

- «Res, White & Royale Blue» (Amazon)

- «Scoop» (Netflix)

- «Unfrosted» (Netflix)



Animationsprogramm

- «Blue Eye Samurai» (Netflix)

- «Bob’s Burgers» (FOX)

- «Scavengers Reign» (Max)

- «The Simpsons» (FOX

- «X’Men 97» (Disney+)



Bester Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie

- Matt Berry für «What We Do In the Shawows» (FX)

- Larry David für «Curb Your Enthusiams» (HBO)

- Steve Martin für «Only Murders in the Building» (Hulu)

- Martin Short für «Only Murders in the Building» (Hulu)

- Jeremy Allen White für «The Bear» (FX)

- D’Pharaoh Woon-A-Tai für «Reservation Dogs» (FX)



Bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie

- Idris Elba für «Hijack» (AppleTV+)

- Donald Glover für «Mr. & Mrs. Smith» (Amazon)

- Walton Goggins für «Fallout» (Amazon)

- Gary Oldman für «Slow Horses» (AppleTV+)

- Hiroyuki Sanada für «Shōgun» (FX)

- Dominic West für «The Crown» (Netflix)



Bester Hauptdarsteller in einer Miniserie, Anthologie oder Fernsehfilm

- Matt Bomer für «Fellow Tavelers» (Showtime)

- Richard Gaddd für «Baby Reindeer» (Netflix)

- Jon Hamm für «Fargo» (FX)

- Tom Hollander für «Feud: Capote vs. The Swans» (FX)

- Andrew Scott für «Ripley» (Netflix)



Beste Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie

- Quinta Burnson für «Abbott Elementary» (ABC)

- Ayo Edebiri für «The Bear» (FX)

- Selena Gomez für «Only Murders in the Building» (Hulu)

- Maya Rudolph für «Loot» (AppleTV+)

- Jean Smart für «Hacks» (Max)

- Kristen Wiig für «Palm Royale» (AppleTV+)



Beste Hauptdarstellerin einer Drama-Serie

- Jennifer Aniston für «The Morning Show» (AppleTV+)

- Carrie Coon für «The Gilded Age» (HBO)

- Maya Erskine für «Mr. & Mrs. Smith» (Amazon)

- Anna Sawai für «Shōgun» (FX)

- Imelda Staunton für «The Crown» (Netflix)

- Reese Witherspoon für «The Morning Show» (AppleTV+)



Beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie, Anthologie oder Fernsehfilm

- Jodie Foster für «True Detective: Night Country» (HBO)

- Bri Larson für «Lessons In Chemistry» (AppleTV+)

- Juno Tempole für «Fargo» (FX)

- Sofia Vergara für «Griselda» (Netflix)

- Naomi Watts für «Feud: Capote vs. The Swans» (FX)



Talk-Series

- «The Daily Show» (Comedy Central)

- «Jimmy Kimmel Live!» (ABC)

- «Late Night» (NBC)

- «The Late Show» (CBS)

- «The Traitors» (Peacock)

- «The Voice» (NBC)



Beste Dokumentation

- «Albert Brooks: Defending My Life» (HBO)

- «Girls State» (AppleTV+)

- «The Greatest Night in Pop» (Netflix)

- «Jim Hensons Idea Man» (Disney+)

- «Steve! (Martin) A Documentary in 2 Pieces» (AppleTV+)



Beste Dokumentation-Serie

- «Beckham» (Netflix)

- «The Jinx – Part Two» (HBO)

- «Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV» (Investigation Discovery)

- «Stax: Soulsville USA» (HBO)

- «Telemarketers» (HBO)