Verstörende Bilder: Jon Bon Jovis täglicher Kampf um die Stimme

Jon Bon Jovi steht in einem Keller, sortiert Kassetten von Demos seiner Band aus den 80er-Jahren und kommentiert das mit einer Stimme, die so rau ist, dass das Zuhören fast wehtut. Verloren, einsam und deprimiert wirkt der Sänger einer der berühmtesten Rockbands der Welt in dieser Szene der Doku-Serie „Thank You, Goodnight – The Bon Jovi Story“.