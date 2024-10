Gezeigt werde auch der herausfordernde Alltag "zwischen Stress, Überstunden und Unterbesetzung" in diesem Bereich des Gesundheitswesens: "Nicht auszuschließen also, dass einem Pfleger oder einer Pflegerin die Sicherungen durchgebrannt sind", heißt es in der Beschreibung des Inhaltes. Dauern sollen die Dreharbeiten noch bis Ende des Monats. Mit an Bord sind neben dem altbewährten Kriminalistenpaar auch Christina Scherrer, Günter Franzmeier, Johannes Silberschneider, Claudia Kottal und Michael Edlinger. Für das Drehbuch zeichnen Roland Hablesreiter und Petra Ladinigg verantwortlich.