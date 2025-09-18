"Swiped" auf Disney+: Die düsteren Seiten von Tinder

Ein Tischtennis-Tisch, eine Rutsche, Hängematten: In diesem typischen Start-up-Umfeld in Los Angeles brütet ein Haufen Nerds Anfang der 2010er Jahre über Ideen für eine neue App, die den Markt erobern soll. Ein Vorschlag hat es der jungen Truppe dabei besonders angetan: Was, wenn man die Online-Partnersuche von ihrem verstaubten Image befreien und für Millennials schmackhaft machen könnte? So wird Tinder geboren – jene App, die das Dating via Wischbewegung populär gemacht hat.

Der Film „Swiped“ (zu sehen auf Disney+) widmet sich nun der Geschichte von einer der Gründerinnen: Whitney Wolfe. Frisch von der Uni stolperte sie damals in das Start-up, steuerte den Namen bei und sorgte als Marketingchefin dafür, dass die App bei jungen Studierenden einschlug. Tinder wurde ein Riesenerfolg. 2014 verließ Wolfe jedoch das Unternehmen und klagte wegen Sexismus und Diskriminierung. Später gründete sie die App Bumble, die einen sichereren Ort für Frauen in der Welt des Online-Datings bieten will – und Wolfe zur Milliardärin machte.