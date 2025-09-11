Packende Thriller-Serie "Task": Die große Schuld

Tom Brandis ( Mark Ruffalo ) war einst Priester, bevor er zum FBI-Agent ging. Derzeit steht er allerdings bei Berufsinformationsmessen, weil er sich nach einer Familientragödie eine Auszeit nehmen musste. Da ist viel Schmerz, den er mit Wodka und Tabletten hinunterspült. Aufgrund von Personalmangel kehrt Brandis nun ins Feld zurück, als Leiter einer Taskforce. Es gilt, eine Serie an brutalen Raubüberfällen in der Umgebung Philadelphias aufzuklären, die Drogenverstecken einer Motorradgang gilt.

Dass ausrangierte, zerknitterte Polizisten mit einer großen Aufgabe konfrontiert werden, ist ein mittlerweile altbekanntes Szenario. In „Task“ wird das Zusteuern auf das große Finale besonders episch erzählt, um mit den Figuren entsprechend mitzufiebern. Es geht um Spiritualität, soziale Verhältnisse und große Schuld.

Drehbuchautor und Produzent Brad Ingelsby legte schon die HBO-Serie „Mare of Easttown“ (mit Kate Winslet) vor. Hier überzeugt er erneut mit tiefer Charakterzeichnung. In weiteren Rollen: Tom Pelphrey als Müllmann und Martha Plimpton als Brandis’ Kollegin.