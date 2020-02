Super-Bowl-Spots: Viel neues Schaumaterial zu Bond 25 und "F9"

Marvel-Universum expandiert

Neben einem Trailer zu "Black Widow", in dem Scarlett Johansson ab Ende April die Vorgeschichte zu "Avengers 4: Endgame" durchspielt, gab es auch sonst viel Neues von Marvel zu sehen.

Disney Plus enthüllte während des Super Bowl das erste Filmmaterial aus seinen kommenden Marvel-TV-Serien - "WandaVision", "Loki" und “The Falcon and the Winter Soldier”.

Das Marvel-Universum expandiert also weiter. “The Falcon and the Winter Soldier” wird diesen Herbst im Streaming-Service von Disney Premiere haben. Die Serie folgt den Ereignissen von "Avengers 4: Endgame".

