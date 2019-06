"Summa cum Lauda": Wie die Rennsportlegende tickte

Laudas Einstieg in die Formel 1 war so eine Charakterprobe: Der junge Rennfahrer aus gutem Haus finanzierte sein erstes Cockpit in der Königsklasse auf Pump. Hier hätte die Geschichte des hoffnungsvollen Motorsportlers schon enden können, aber Lauda wurde schnell zur inspirativen Kraft für den ganzen Rennsportzirkus. Erstmals hatte ein Fahrer die Muße, sich um die Details der Abstimmung der Rennautos zu kümmern. Im Hightech-Zirkus der heutigen Fahrerlager unvorstellbar, aber Lauda hatte eben genaue Ideen, wie etwas zu funktionieren hatte.

„Er erfand die Testfahrten“, sagt sein ehemaliger Teamchef bei Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo. In Modena hatte der ehrwürdige italienische Konzern seine hauseigene Teststrecke, auf der der von Enzo Ferrari persönlich unter Vertrag genommene Österreicher wie besessen seine Runden drehte, bis das Auto passte.

Auch hier blieb sein Charakter nicht unbemerkt, wie Montezomolo in einer Anekdote andeutete: Der Österreicher bezeichnete den roten Flitzer als „Scheißwagen“. Der Italiener: „ Niki – pass auf – so darf man bei Ferrari nicht über Ferrari reden.“

Als er mit dem Wagen seinen ersten Weltmeistertitel holte, soll Enzo Ferrari geweint haben – auch das gehört zur Lauda-Folklore.

Der erste große Schicksalsschlag kam am 1. August 1976, wo Lauda am Nürburgring nach einem Unfall zunächst beinahe im Wrack verbrannte, um anschließend im Spital mit dem Tod zu ringen. Er hatte seine Ahnungen, erzählte der frühere Streckenchef, der auf Laudas Drängen zusätzliche Leute postierte, um auch die entlegenen Stellen zu überwachen. „Die sind dann mit Funkgerät drei Tage im Wald gestanden.“ Als dann der Unfall wirklich passierte sahen auch die letzten Zweifler ein, dass ausgerechnet der verunglückte Lauda recht gehabt hatte.