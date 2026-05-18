Pläne für Streamingabgabe nun auf dem Tisch: Wer verschont bleiben könnte

Seit Mitte April verhandeln die Koalitionspartner konkret über ein Modell für einen Beitrag von Streaminganbietern zur Stärkung der unter Druck geratenen Filmförderung. Über den Entwurf des Kulturministeriums unter Andreas Babler (SPÖ) drang bisher kaum Belastbares nach außen. Die Neos erklärten vor Beginn der Koordinierung via KURIER, dass man eine reine Streamingabgabe ablehne und dies nur in Kombination mit einer Investitionsverpflichtung unterstütze. Das ÖVP-geführte Wirtschaftsministerium betonte nur, dass der Standort nicht gefährdet werden dürfe. Nun sind die Informationen über die geplante Ausgestaltung an die Öffentlichkeit gelangt, der Entwurf liegt auch dem KURIER vor.

Investition in "europäischer Werke" Audiovisuelle Mediendienste sollen künftig mit einer Abgabe von bis zu 12 Prozent auf ihre Umsätze im Bereich Streaming belastet werden. 7 Prozent davon wären fix und direkt abzuliefern, hinzu kämen weitere 5 Prozent, „wobei auf diesen Betrag Direktinvestitionen in die Produktion europäischer Werke angerechnet werden können“, wie es im Entwurf heißt. Letzteres ist eine ähnliche Formulierung, wie sie jüngst in Deutschland beim Entwurf einer Investitionsverpflichtung gewählt wurde. Betroffen wären auch österreichische TV-Sender und Abrufdiensteanbieter, was den Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) am Montag auf den Plan rief. Die wirtschaftliche Lage der Privaten sei „bereits jetzt existenzbedrohend“, warnte man via Aussendung. „Seit Jahren fließen immer mehr Werbebudgets an ausländische Digitalkonzerne ab. Diese Entwicklung hat die wirtschaftliche Basis heimischer Medienunternehmen erheblich geschwächt.“ Der Verband geht nun von einer Mehrbelastung von mehr als 20 Mio. Euro aus und warnt vor „zusätzlichen Arbeitsplatzverlusten in dreistelliger Höhe“. Gleichzeitig müssten „Investitionen in österreichische Inhalte“ reduziert werden und eventuell Abogebühren erhöht werden, warnt der VÖP. Man betont, dass Filmförderung „eine kulturpolitische Aufgabe des Staates“ sei und daher aus öffentlichen Mitteln finanziert werden sollte. Das Ziel, internationale Anbieter zu treffen, werde aus Sicht des VÖP verfehlt. Diese würden Umsätze erzielen, ohne hier nennenswerte Wertschöpfung zu leisten. Daher sei es „unverständlich“, dass auch heimische Medienunternehmen belastet werden sollen. Man betrachte es als „Grundvoraussetzung“, dass deren in Österreich erbrachte Wertschöpfung in voller Höhe angerechnet werde.