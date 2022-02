"Stranger Things": Netflix verrät Starttermin für Staffel 4

Netflix hat am Donnerstag den Starttermin für die 4. Staffel von "Stranger Things" bekanntgegeben, die in zwei Teilen erscheinen wird: Teil 1 der beliebten Mystery-Serie wird bereits ab 27. Mai bei dem Streamingdienst verfügbar sein. Der zweite Teil folgt am 1. Juli.

Es werde eine Staffel mit "beispielloser Länger", heißt es in einem offenen Brief der Duffer-Brüder, die hinter der Serie stehen. Die darauffolgende fünfte Staffel wird die letzte sein. Nähere Infos zum Inhalt der neuen Folgen von "Stranger Things" gibt es noch nicht, Fans dürften aber im veröffentlichten Poster den ein oder anderen Hinweis entdecken: