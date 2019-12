"Steirerkreuz": Ein Chefinspektor ist keine politisch korrekte Figur

Prinzen-Rollen

Zur Person

Hary Prinz, (Jg. 1965, Wien) kam über seine Kabarettgruppe zum Schauspiel (Schubert-Konservatorium). Es folgten Engagements u. a. an der Burg, in St. Gallen, am Volkstheater. Seit 1997 in Kino und TV präsent – Debüt mit Niki Lists „Der Schatten des Schreibers“. Es folgten u. a. Götz Spielmanns „Die Fremde“ und „Antares“, Barbara Alberts „Fallen“ und jüngst erst Oskar Roehlers „Enfant Terrible“. Im TV regelmäßig zu sehen in den Landkrimis Steiermark, „Die Toten vom Bodensee“, „… mit Hindernissen“-Reihe.