Statt "Millionenshow": ORF zeigt "Menschen & Mächte"

Am Montag (11. Mai) war die vorerst letze Ausgabe der " Millionenshow" mit Armin Assinger in ORF2 zu sehen. Da die Quizshow in Köln aufgezeichnet wird, können aufgrund der geltenden Reisebestimmungen derzeit keine neuen Ausgaben produziert werden – das Format muss also vorerst pausieren. Der ORF bestätigte einen Bericht von TV-Media.

"Die Situation wir laufend evaluiert und sobald es die Umstände erlauben, werden wieder neue Ausgaben der „ Millionenshow“ produziert und gesendet", heißt es vom ORF.

Als Ersatzprogramm wird ab nächsten Montag (18. Mai) die sechsteilige "Menschen & Mächte"-Serie "Jahrzehnte in Rot Weiß Rot" in ORF 2 gezeigt.