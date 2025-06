Premiere für „Treffpunkt Österreich“: Wo das Glas immer halb voll ist

Wöchentlich wechselt bei "Treffpunkt Österreich" das Moderationstrio (v. li.): Start ist am Montag mit Alex Kratki, Meinrad Knapp und Manuela Szinovatz. Am Montag, 9. Juni, gehen dann Sophie Marie Werner, Wolfgang Schiefer und Jenny Laimer-Schiefer auf Sendung

Ein Interview mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), der Besuch der deutschen Kultband The Boss Hoss im Studio und eine Reportage über „Systemsprenger“: Die Highlights der ersten Woche zeigen, wohin die Reise beim am Montag, startenden Infotainment-Magazin „Treffpunkt Österreich“ gehen soll. Werktags um 19.50 Uhr, zeitgleich auf ATV, Puls24 und Sat.1 Österreich sowie am Streamer Joyn, wird es ab sofort ziemlich bunt – mit Politik, Chronik, Sport bis hin zur Society.

„Ich finde das gut. Wir haben bei den Nachrichten oft die Diskussion, dass wir nach Toten und Krieg einen positiveren Ausblick haben wollen. Und das ist quasi die Identität dieses Formats“, sagt Info-Redakteurin Manuela Szinovatz. „Der Ansatz ist: Das Glas ist immer halb voll, und morgen dreht sich die Welt weiter. Das tut mir gut und hoffentlich auch den Zuschauern“, meint auch „Café Puls“-Moderator Alex Kratki. Gemeinsam mit Host Meinrad Knapp bestreiten die beiden die Premiere des 20-minütigen Formats.

Info trifft Unterhaltung Die Sendung ist ein Hybrid aus Unterhaltung und Information. „Wir haben überlegt, worin wir gut sind und wollen das Beste aus beiden Welten kombinieren“, so Puls24-Chefredakteur Rudolf Wiedner bei einer Sendungsprobe. Genauso ist auch das Team dahinter unter der Sendungsverantwortlichen Karina Trauner aufgestellt: „Das ist das erste Mal, dass wir so redaktionsübergreifend arbeiten.“

© ATV/Joyn Testdreh für „Treffpunkt Österreich“ für ein, krankheitsbedingt abgeändertes Moderationstrio. Der noch behelfsmäßige TV-Stammtisch, wegen seiner Form Avocado genannt, wird noch ausgetauscht

„Treffpunkt Österreich“ hat die Funktion eines „TV-Stammtischs“. Trauner: „Man quatscht so wie in einer Runde im Lokal oder mit der Familie“, nur müssen hier auch die Fakten stimmen. Bei den Inhalten überlege man sehr genau, was die Leute daheim wirklich interessiert. Bei Themen, die alle haben, werde wichtig sein, „wie wir uns annähern“, sagt Wiedner. Das Publikum wird auch aktiv miteinbezogen über die Frage des Tages, über die auf der Puls24-Webseite abgestimmt wird und mit Social-Media-Kommentaren in der Sendung. Geplant ist auch der Aufbau neuer Kanäle.

Großer Aufschlag Bei einem großen Aufschlag wie dem Interview mit Bundeskanzler Stocker ist „Treffpunkt Österreich“ ein erster Gruß aus Küche. Puls24, der Info-Sender von ProSiebenSat.1Puls4, kann gleich im Anschluss mit den Hauptabendsendungen „Beide Seiten Live“ (20.10 Uhr) sowie „Wild Umstritten“ (21.00 Uhr) tiefer in die Thematiken eintauchen. Am Montag, 9. Juni, hat dann das zweite Moderationstrio mit Wolfgang Schiefer, Jenny Laimer-Schiefer und Sophie Marie Werner Sendungspremiere. Schiefer: „Das Spannende an diesem Format ist, es gibt auf dem österreichischen Fernsehmarkt nichts Vergleichbares zu dieser Uhrzeit, in dieser Form, mit diesem Nachrichtenanteil und auch der Unterhaltung.“