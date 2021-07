Star von "Better Call Saul": Bob Odenkirk nach Kollaps am Set im Spital

Bob Odenkirk, den Fans aus "Breaking Bad" und "Better Call Saul" bekannt, ist am Set kollabiert und ins Spital gebracht worden. Er drehte gerade die sechste Staffel von "Better Call Saul" in New Mexico, berichtet CNN. Über den weiteren Gesundheitszustand des zweifachen Emmy-Gewinners ist noch nichts bekannt.