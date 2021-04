"Sopranos"-Star Joseph Siravo gestorben

Schauspieler Joseph Siravo, der in der gefeierten Serie "The Sopranos" den Vater von Tony Soprano gespielt hat, ist tot. Er starb laut US-Medienberichten 64-jährig an einer Krebserkrankung.

Siravo spielte "Johnny” Soprano, der in Rückblenden in die 1960er Jahre auftrat. Die Mafiaserie "The Sopranos" mit James Gandolfini als Tony Soprano gilt als eine der besten TV-Serien überhaupt.