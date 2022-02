Sondersendungen zum Ukraine-Krieg in Fernsehen und Radio

Österreichische TV- und Radiosender ändern als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine ihr Programm. ORF 2 berichtet seit 7 Uhr live über die Ereignisse. Für den Hauptabend ist eine 95-minütige "ZiB Spezial" samt "Rundem Tisch" geplant. Die werktägliche Infostrecke "ORF III Aktuell" wird bis 18 Uhr verlängert, teilte der ORF mit. Nach der "Zeit im Bild" hält um 19.50 Uhr Bundespräsident Alexander Van der Bellen in ORF 2 eine Rede zum Krieg in der Ukraine.

Servus TV widmet dem Geschehen im Osten Europas um 19.20 Uhr ein "Servus Nachrichten Spezial - Sondersendung zur Ukraine-Krise". Der Nachrichtensender Puls 24 befasst sich den ganzen Tag mit dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Ab 20.15 Uhr ist zudem ein mehrstündiges "Newsroom Live Spezial" angesetzt.

Das für heute, Donnerstag, 20.15 Uhr auf ORF 2 geplante "Opernball-Quiz" als Ersatzprogramm für den erneut entfallenden Opernball kann nicht gesendet werden. Es wird voraussichtlich am Samstag nachgeholt.

Morgen, Freitag, ist um 22.35 Uhr in ORF 2 die "Universum History"-Dokumentation "Freiheit für die Ukraine - Der Traum des Wilhelm von Habsburg" zu sehen.

Radio

Der Radiosender Ö1 bringt zusätzlich zu seiner aktuellen Berichterstattung heute, Donnerstag, ein "Journal Panorama" (18.25 Uhr) über den "Krieg in der Ukraine". In "Punkt eins" spricht morgen, Freitag (25.2.) der Historiker Andreas Kappeler über die Hintergründe des Einmarschs. Auch das "Europa-Journal" am Freitag (25.2., 18.20 Uhr) widmet sich dem Thema.