„Sommergespräche“-Auftakt im ORF zog rund 500.000 Interessierte an

Der „Sommergespräche“-Auftakt am Montagabend auf ORF 2 hat im Schnitt 482.000 Zuseherinnen und Zuseher vor den Bildschirm gelockt. Damit verfolgten das Interview mit Grünen-Chefin Leonore Gewessler etwas mehr Personen als im Vorjahr (450.000). Der Marktanteil betrug 24 Prozent. Als nächstes ist NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger am Montag (17. August) um 21 Uhr bei Simone Stribl im ORF-Zentrum zu Gast.