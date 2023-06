"Soko Donau": 13 neue Folgen, ein Abschied und ein Neubeginn

Der „Neue“ über die Vorbereitungen zu seinem ersten „Soko“-Einsatz und die Rolle: „Ich habe mich vor ein Blatt Papier gesetzt und alles aufgeschrieben, was mir so in den Sinn gekommen ist. So ergab sich langsam ein schöner Charakter-Entwurf. Natürlich gab es Vorgespräche mit Redaktionen und Produktion, die mir viel Freiraum gegeben haben“, so Fischnaller. Nur mit Kunstblut kann er sich nach wie vor nicht anfreunden: „Mein Lieblingssong ist ,If You Want Bloodʻ von AC/DC; trotzdem sehe ich Blut lieber in Videospielen oder Filmen als im realen Leben und vor der Kamera.“