"Sex und Macht" im ZDF: Diese Frauen haben genug und sprechen Klartext

#MeToo hat vielen Frauen Mut gemacht, ihre Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen öffentlich zu machen. Die Doku „Sex & Macht“ (in der ZDF mediathek und am 11. Oktober, 20.15 Uhr in ZDF info) zeigt acht Fälle aus Kultur, Medien, Wirtschaft und Politik.

Der Film von Edith Dietrich und Birgit Bonk beginnt mit einem Kameraflug über Wien. Berichtet wird über die Journalistinnen Raphaela Scharf und Katia Wagner, die ihrem Ex-Chef Wolfgang Fellner sexuelle Belästigung vorwarfen. Dies resultierte in Klagen und Gegenklagen. Es sei versucht worden, sie „mundtot zu machen“, sagt Scharf in der Doku.

