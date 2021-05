"The Mopes": Eine Depression namens Monika

Ernst und Humor

Mit einer Mischung aus Ernsthaftigkeit und Humor widmet sich "The Mopes" (in etwa: die Trübsalbläser) dem Thema psychische Erkrankungen. Idee und Drehbuch stammen von Ipek Zübert („Dreiviertelmond“), Regie führte Christian Zübert („Bad Banks“). Tschirner, die selbst an Depressionen erkrankt war und darüber auch offen in Interviews gesprochen hat, spielt die zunächst pflichtbewusste, dann immer mehr an den Vorschriften zweifelnde Monika überzeugend.

Lieber würde man mehr Zeit mit ihr und ihren Kollegen in der wunderlichen Zentrale verbringen, mit den großen Lochkarten, den witzigen Aufzügen und dem bösen Bürotratsch („Findest du nicht auch, dass diese schweren Depressionen überheblich sind?“). Die Story des gescheiterten Musikers, der von seiner Freundin rausgeworfen wird und dann bei seiner Schwester einziehen muss, bleibt eher flach. Gut, dass Monika da ist.