"Máxima"-Serie: Wie die Hochzeit für das niederländische "The Crown" gedreht wurde

Alle Blicke in der Amsterdamer Nieuwe Kerk sind auf die Braut gerichtet. Gleich wird sie das Ja-Wort geben und eine Träne von ihrer Wange tupfen. Genau so, wie vor mehr als 20 Jahren. Da haben die Argentinierin Máxima Zorreguieta und der damalige niederländische Thronfolger Willem-Alexander in der gotischen Basilika im Herzen Amsterdams geheiratet. Millionen Menschen weltweit verfolgten die Trauung vor den Bildschirmen. Nur logisch also, dass es eine der wichtigsten Szenen in der zweiten Staffel von „Máxima“ werden soll, der Serie über das Leben der niederländischen Königin.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Reuters/STR New Das Original: Máxima Zorreguieta und der damalige Kronprinz Willem-Alexander gaben sich am 2. 2. 2002 das Ja-Wort.

Die echte Kirche von damals zu bekommen, sei nicht einfach gewesen, erzählt Regisseurin Saskia Diesing beim Setbesuch des KURIER. Da die Besitztümer der Königsfamilie als Drehorte ausscheiden, ist es einer der wenigen Originalschauplätze. „Lange war nicht sicher, ob es klappt. Ich glaube, ich habe jede Kirche in den Niederlanden gesehen, um einen Plan B zu haben“, schmunzelt sie. Damit der Raum voll wirkt, werden die rund 150 Statisten strategisch positioniert. Noch einmal wird an den festlichen Kostümen gezupft. Nur drei Tage hat das Filmteam in dem Amsterdamer Wahrzeichen, das normalerweise Kunstausstellungen beherbergt, zur Verfügung: einen für die Hochzeit, der Rest ist für die spätere Krönung und ein Begräbnis reserviert. Es ist ein straffer Zeitplan. „Deshalb arbeiten wir für die Hochzeit auch mit fünf Kameras, was ich noch nie zuvor gemacht habe“, sagt Diesing.

„Máxima“ feierte 2024 Premiere und stieß auf großes Interesse: Das niederländische Pendant zur britischen Serie „The Crown“ wurde bis dato in 85 Länder verkauft. Erzählt werden soll so nah an den Fakten wie möglich, erläutert Produzentin Rachel van Bommel. „Gleichzeitig handelt es sich um eine Serie – das heißt, wir haben auch viele fiktionale Elemente.“

Konzentrierte sich die erste Staffel noch auf das Kennenlernen von Máxima und Willem-Alexander, die heimlichen Treffen in New York und die Schwierigkeiten, die sich aus der politischen Vergangenheit ihres Vaters in der argentinischen Militärdiktatur ergaben, geht es nun um die Jahre zwischen der Hochzeit 2002 und der Krönung 2013. Eine Zeit, in der viel passiert ist – „sowohl in der Familie als auch in der niederländischen Gesellschaft“, so Regisseurin Diesing.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/ORF/Beta Film/Millstreet Films/Martijn van Gelder Um die Kennenlernphase von Máxima (Delfina Chaves) und Willem-Alexander (Martijn Lakemeier) ging es in Staffel 1 der Serie.

Eine Rolle spielt in den neuen Folgen auch Österreich, wohin die Oranjes regelmäßig zum Skifahren kommen. „Wir haben dort viele schöne Momente gedreht, in denen man sieht, wie Willem-Alexander und seine Geschwister ungezwungen Zeit miteinander verbringen“, schildert Joosje Duk, die zweite Regisseurin der Serie, die u. a. die Österreich-Szenen verantwortet. „Ein Teil der Staffel dreht sich aber auch um Friso, den jüngeren Bruder, der dort einen Skiunfall hatte und verstorben ist.“ Diesing ergänzt: „Wir mussten eine Balance zwischen Drama und Leichtigkeit finden und haben auch zwei Begräbnisse weggelassen, weil wir sonst zu viele Särge gehabt hätten.“

Ein exaktes Abbild der echten Hochzeit sei dennoch nicht das Ziel, berichtet Hauptdarstellerin Delfina Chaves. „Wer das sehen möchte, kann einfach auf Youtube gehen. Ich glaube, das Interessante an der Serie sind die Momente, von denen wir nicht wissen, wie sie ausgesehen haben, weil sie sich hinter verschlossenen Türen abgespielt haben: die Stunden vor der Hochzeit oder Dinge, die die beiden zueinander gesagt haben, als die Kameras nicht dabei waren.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Millstreet Films/Mark de Blok Waren auch privat ein Paar: Delfina Chaves und Martijn Lakemeier.

Wie Máxima kommt auch sie ursprünglich aus Argentinien, kann also einige der Herausforderungen nachvollziehen, mit denen ihre Landsfrau konfrontiert war – darunter das Wetter. „Ich bin es gewohnt, in einer Stadt zu leben, in der fast jeden Tag die Sonne scheint. Wenn man hier das Fenster aufmacht, sieht man nur grau und das macht was mit dir.“ Schwierig war für die 29-Jährige auch das Drehen in niederländischer Sprache, das Thema Monarchie neu für sie: „Die Menschen hier sind mit einer Königsfamilie und Traditionen wie dem Königstag aufgewachsen. Für mich als Argentinierin ist das alles sehr ungewöhnlich.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Millstreet Films/Mark de Blok Immer unter Beobachtung: Máxima (Delfina Chaves) und Willem-Alexander (Martijn Lakemeier).

Kulturelle Übersetzungshilfe bekomme sie von Martijn Lakemeier, der Willem-Alexander spielt. Die beiden lernten sich beim Dreh kennen und waren eine Zeit lang ein Paar. Für den 32-Jährigen sei es spannend, sich in die Perspektive der Royals zu versetzen. „Sie können einen gewissen Lifestyle genießen und haben Privilegien“, sagt der Schauspieler über die realen Vorbilder der Serie. Tauschen wolle er mit ihnen aber nicht. „Auf der anderen Seite müssen sie Freiheiten aufgeben und stehen immer unter der Beobachtung der Öffentlichkeit.“ Nicht nur an ihrem großen Tag.

Damals war Máxima sichtlich gerührt, als Bandoneon-Spieler Carel Kraayenhof für sie das argentinische Lied „Adiós Nonino“ zum Besten gab – er wurde auch für den Dreh engagiert. „Das ist der große Moment, in dem Delfina dieselbe perfekte Träne vergießen soll wie Máxima“, meint Produzentin van Bommel.

In der kalten Kirche legt Delfina Chaves den Umhang ab, der sie wärmen soll, und lässt das Fläschchen mit den Augentropfen verschwinden. Die Kamera läuft, „Adiós Nonino“ erklingt und schon bald muss sie zum Taschentuch greifen. Regisseurin Saskia Diesing ruft zufrieden: „Perfect!“ Die Reise erfolgte auf Einladung der Beta Film im Februar 2025. Die Sperrfrist für die Berichterstattung wurde nun aufgehoben.