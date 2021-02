Senta Berger: "Der Wert unserer Kultur lässt sich nicht in Zahlen fassen"

Hätten Ihre Eltern auch Sie lieber in einem bürgerlichen Beruf gesehen?

Nein, es war ziemlich klar von frühester Kindheit an, dass ich einen künstlerischen Beruf ergreifen würde. Ich bin ja schon mit 7 Jahren mit meinem Vater gemeinsam aufgetreten. In kleinen Theatern, Varieté-Bühnen oder auch in Wirtshaussälen. Mein Vater saß am Klavier und ich habe getanzt. Mein Vater hatte am Wiener Konservatorium Musik studiert. Es gibt auch einige Aufnahmen mit ihm als Dirigent des Rundfunkorchesters. Aber er konnte nie von der Musik leben. Trotzdem hat er mich sehr ermutigt, die Aufnahmeprüfung an Reinhardt Seminar zu versuchen. Meine Mutter, praktisch wie sie war oder sein musste, hätte gerne gesehen, dass ich die Matura mache. Aber mit 17 wurde ich an das Theater in der Josefstadt engagiert und meine Mutter gab mir ihren Segen.

Gerade Künstler wollen ihre Kinder oft davon abhalten, ebenfalls eine künstlerische Laufbahn anzustreben, weil sie wissen wie hart dieses Leben sein kann. Wie war das bei Ihren Söhnen, die ja beide beim Film gelandet sind?

Bei Simon war es immer klar, dass er in unseren Beruf gehen würde. Er hat schon als Kind ganze Filmgeschichten als Comics gezeichnet und mit 11 sein erstes Theaterstück geschrieben. Luca hat durch ein Praktikum bei verschiedenen Filmfirmen, unter anderem bei unserer eigenen, der „Sentana Film“, in die Abteilung Produktion hineingeschnuppert und ist dann dabeigeblieben. Zuletzt hat er „Grüner wird`s nicht“, den Kinofilm mit Elmar Wepper produziert. Eigentlich bin ich froh, dass beide in einer Branche arbeiten, die meinem Mann (Regisseur Michael Verhoeven, Anm.) und mir sehr vertraut ist. Da können wir auch mal einen Rat geben - wenn wir gefragt werden.

Könnten Sie sich auch in einem anderen Beruf vorstellen? Und wenn ja – in welchem?

Nein. Am Anfang meines beruflichen Lebens spielte ich in einigen sehr seichten Musikfilmen und hatte das Gefühl, dass ich brach liege, mich nicht weiter entwickeln kann. Da hatte ich Gedankenspiele in der Art, die Matura nachzumachen und Germanistik zu studieren. Aber im Grunde hab‘ ich schon damals verstanden, dass Schauspielen der einzig richtige Beruf für mich ist und meine besten Eigenschaften hervorbringt: Fantasie, Mut, Neugierde, Disziplin.