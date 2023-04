Kurz bei "Im Zentrum": Kein Comeback, aber ein böser Trump-Vergleich

* Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends*

Es war ein gewichtiges geopolitisches Thema am Sonntagabend bei der ORF-Talksendung „im Zentrum“. „Europa am seidenen Faden – Wie groß ist Chinas Macht?" Das Thema riecht nach Expertendiskussion.

Die Namen Martin Selmayr (Leiter der Vertretung der EU-Kommission in Österreich), Mikko Huotari (Direktor des Mercator-Institut für China-Studien, Berlin), Velina Tchakarova (Politikwissenschafterin, Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik) und Joëlle Stolz (Journalistin und Autorin, ehemalige Korrespondentin Le Monde) waren hier eher unverdächtig. Ging es doch auch um die jüngsten Aussagen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der nach bei seinem Besuch in Peking auf eine eigenständige, von den USA unabhängige Position Europas in der Taiwan-Frage gepocht hatte.

Ein Name auf der Einladungsliste sorgte allerdings für hohe Wellen im Netz und für ungewöhnlich viele Tweets unter dem Hashtag #ImZentrum: Sebastian Kurz.

Reizfigur

Seit Oktober 2021 ist er Ex-Bundeskanzler und Unternehmer, aber eineinhalb Jahre nach dem Abgang aus der Politik dient Kurz unvermindert als Reizfigur. Die Einladung erschien vielen als unangebracht oder verfrüht.

Nun ist auch ExSPÖ-Chef Christian Kern (seit Dezember 2017 Ex-Kanzler) mittlerweile auch wieder gern gesehener Gast in ORF-Talkrunden, aber die Cooling-Off-Phase schien dann doch etwas länger gewesen zu sein. Im April 2022 war Kern zum Beispiel bei „Im Zentrum“ geladen, zum Thema „Rubel, Gas und Krieg“.

Daher schien Moderatorin Claudia Reiterer die Einladung des Ex-ÖVP-Chefs dann doch genauer erklären zu wollen: „Sebastian Kurz, Sie waren zehn Jahre in der Regierung, vier Jahre Außenminister, vier Jahre Bundeskanzler, sie haben 2019 die China-Strategie im europäischen Rat (…) mit beschlossen, im selben Jahr den chinesischen Staatspräsidenten getroffen und einige Male den französischen Staatspräsidenten Macron.“

Macron verteidigt

„Ist Macron von allen guten Geistern verlassen?“, fragte Reiterer, wenn dieser unmittelbar nach seinem China-Besuch erklärt habe, dass die EU kein Vasall der USA sein solle.

Kurz verteidigte Macron in diesem Fall. Er hielt grundsätzlich fest, dass es „in der Masse der Fragen ähnliche Zugänge“ mit den USA geben werde, auch durch die sicherheitspolitische Verwobenheit durch die NATO, aber auch „Bereiche mit unterschiedlichen Interessen“. Was China betreffe, seien Macrons Aussagen zwar „provokant“, aber Kurz ist der Meinung, dass es gut ist, wenn es jemanden gibt, der versucht, zu deeskalieren und nicht Öl ins Feuer zu gießen, weil ich glaube, wir sind mit dem Konflikt mit Russland schon so beschäftigt, dass wir nicht unbedingt einen weiteren Konflikt oder eine Eskalationsspirale mit einer anderen Supermacht suchen sollten.“