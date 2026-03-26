"Scrubs"-Seriencomeback: Noch immer kein Superman ...

Endlich wieder News mit den Initialen J. D., die nicht mit „... Vance“ weitergehen. John Dorian, kurz J. D., kehrt nach 16 Jahren Bildschirmpause wieder ins Sacred Heart Hospital zurück. „Scrubs“ – Die Anfänger“ ist so ziemlich das spektakulärste Seriencomeback in diesem an Retro-Inhalten nicht gerade armen Jahr.

Die Fortsetzung der bestimmt lustigsten US-Krankenhausserie beginnt mit einer der charakteristischen Szenen aus J. D.s Gedankenwelt, von der Disney+ nicht möchte, dass man sie – okay, vor Ausstrahlung – verrät. Da die „Ausstrahlung“ von Folge 1 begonnen hat (die restlichen elf aus Staffel 10 kommen wöchentlich), könnte man eigentlich darüber berichten. Aber wir bleiben fair: Es geht in der Sequenz jedenfalls darum, dass J. D. (Zach Braff) eine Art unerschrockener Superman-Arzt sei – wobei diese Möglichkeit rasch ad acta gelegt wird. In Wahrheit arbeitet er mittlerweile als niedergelassener Arzt und untersucht wohlhabende Vorstädter auf, ähem, Fehlstellungen. Aber wie heißt es noch immer im Intro-Song? „I’m no Superman.“ Da eine seiner Privatpatientinnen ins Sacred Heart eingeliefert wird, begibt sich Dorian an seine ehemalige Wirkungsstätte. Was er dort im inneren Monolog sagt, fällt beim Zuseher auf fruchtbaren Boden: „Plötzlich überkam mich die Nostalgie. Der Geruch von gebohnerten Böden, das grelle Flackern der Leuchtstoffröhren ... und der Schrank, in dem sich Elliott und ich vor unserem ersten Notfall versteckt haben.“ Auf Elliot Reid (Sarah Chalke) trifft er relativ rasch, davor muss freilich eine turbulente Begrüßungsszene mit seinem früheren Lieblingskollegen Turk (Donald Faison) sein – nur der Rücken spielt dabei nicht mehr ganz mit.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Disney / Darko Sikman J.D. (Zach Braff) und Cox (Todd c. McGinley)