"Rooster" mit Steve Carell: Ein Gockel auf dem Uni-Campus

Bevor Ende März das Revival von „Scrubs“ auf Disney+ ansteht, haben die Macher der Kultkrankenhausserie, Bill Lawrence und Matt Tarses, auf HBO Max noch eine weitere Comedyserie vorgelegt. Und das auch noch mit dem Komikergenie Steve Carell („The Office“), der sich in „Rooster“ so richtig austoben darf. Er spielt den Bestsellerautor Greg Russo, der bei einer Lesung an einer Uni von Studenten für seine freizügigen „Rooster“-Romane gefeiert und von feministischen Studentinnen gleichermaßen verachtet wird.

Greg besucht eigentlich seine impulsive Tochter Katie (Charly Clive) auf dem College-Campus. Die Dozentin hat sich von ihrem Ehemann getrennt, da dieser eine Liaison mit einer Studentin hatte. Seitdem wurde sie handgreiflich und setzte ein Gebäude in Brand. Während in den zehn Folgen familiäre Konflikte ausgetragen werden, nimmt Greg zusehends Züge seiner gockelhaften Romanfigur an. Daran beteiligt ist „Scrubs“-Star John McGinley als ein dem Jugendwahn verfallener Dekan.

Amüsante College-Comedy aus der Sicht der Boomer-Generation.