Todeszone Nachmittag

Ab heute gibt es wieder neue Storys im Sacred Heart Hospital. „Scrubs“, die mit Abstand lustigste Krankenhausserie, wird nach 17 Jahren Pause auf Disney+ fortgesetzt. Der Streaminganbieter scheint überhaupt zum neuen Zuhause einst legendärer Nachmittagsserien zu werden. Denn auch „Malcolm mittendrin“ bekommt im April eine Fortsetzung.

In Zeiten von Streaming verliert das Konzept Nachmittagsprogramm jedoch drastisch an Bedeutung. Es wäre spannend, zu erfahren, wie viel und was am Nachmittag gestreamt wird. In ORF1 stehen dabei jedenfalls US-Serien nicht mehr im Mittelpunkt. Kürzlich meldete ORF-Programmchefin Stefanie Groiss-Horowitz in diesem Blatt, dass diese im ORF „kein Betriebsmittel“ mehr darstellen würden.

Okay, „Monk“ läuft noch, „Death in Paradise" ist britisch-französisch. Aber ansonsten? „SOKO Donau“ in Dauerschleife mit „SOKO Kitz“.

Die „Todeszone“ Nachmittags-TV wird offenbar uminterpretiert – mit Krimis.