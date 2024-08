Kommentiert und in den Boden gestampft werden die Machwerke auch am neuen Sender wieder von den Entertainern Oliver Kalkofe und Peter Rütten.

Selbstironie muss man können: Mit dem zweiten Teil der selbst produzierten „S.O.S. Barracuda"-Spielfilmreihe „Der Tod spielt Roulette" aus dem Jahr 1999 startet RTL am Freitag beim Sender Nitro als neuer „#SchleFaZ“-Heimathafen (22.00 Uhr).

Tele 5 hatte die Film-Schund-Reihe zum Jahresende 2023 auslaufen. Dann wurde einen Tag vor Weihnachten das Wunder bekannt: Der RTL-Sender Nitro adoptiert das Format. Kalkofe erinnert sich im dpa-Interview, wie er die gute Nachricht von einer Bühne aus den Fans zurief: „Als wir das Weihnachtswunder verkündet haben, dass #SchleFaZ nach dem Ende bei Tele 5 nun doch bei Nitro und im Stream auf RTL+ weitergehen würde, war das einer der schönsten und emotionalsten Momente, die ich je auf der Bühne erlebt habe. Auf die totale Trauer und Verzweiflung der Fans folgte explosionsartig eine unfassbare Freude. Menschen haben ehrlich geweint und sich in den Armen gelegen. Es war unglaublich.“

Leiden-schaft

Die Reihe gibt es seit 2013 - mit bisher mehr als 160 Filmen. „#SchleFaZ war ursprünglich nur eine Schnapsidee für einen Sommer. Wir haben nie damit gerechnet, was wir da anstoßen würden.“ In England und Amerika sei es zuvor schon populär gewesen, mit Freunden schlechte Filme anzuschauen und Spaß an unfreiwilliger Komik zu haben. „Bei uns eher weniger. Aber es löst ein kathartisches Gefühl aus: Du hast etwas eigentlich Beschissenes und machst daraus etwas Großartiges. Durch unsere Bearbeitung wird aus dem schlechten Film eine große Party. Allein würde man sich über den miesen Streifen ärgern, aber zusammen mit uns kann man lachen und verdammt viel Spaß haben.“

Man merke der Reihe an, dass alle Beteiligten mit Leidenschaft und Liebe dabei seien. „Das Publikum schätzt es, wenn man ihm gegenüber ehrlich ist, denn das ist beim Fernsehen nicht immer der Fall.“