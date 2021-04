"Sch*** auf die Quote": Sieben Stunden TV-Geschichte mit Pflegedoku

Joko sagte zu Beginn: "Ein Thema, das uns alle betrifft, mitten aus dem Leben, und dennoch zu oft ganz am Rand der allgemeinen Wahrnehmung. Viele Themen im Leben bekommen erst dann den Stellenwert, den sie verdient haben, wenn man die Gelegenheit bekommt, sich in ein Leben hineinzuversetzen, das nicht zwangsläufig das eigene ist."

Dies wurde diesfalls mit einer kleinen Körperkamera bewerkstelligt. Die Zuseher konnten eine ganze Schicht der stark geforderten, aber stets freundlichen Gesundheits- und Krankenpflegerin Meike Ista im Knochenmark- und Transplantationszentrum der Uniklinik Münster verfolgen.

Traurig

„Es macht mich traurig, alle Lasten tragen zu müssen. Jedem einzelnen gerecht zu werden. Wie ein Schutzschild vor allem zu stehen und alles abzubekommen. Wir sind einfach 'selbstverständlich'. Aber das sind wir nicht.“ Diese mit „anonym“ gekennzeichneten Sätze leiten in den Film ein, die Musik erinnert an einen Sonntagabend-Thriller. Man sieht, wie Pflegerin Meike Ista ihren Wagen in einer Garage parkt und am 18. März 2021 um 5:56 Uhr die Münsteraner Klinik betritt. Es ist noch dunkel. Sie desinfiziert ihre Hände und legt die Arbeitskleidung an.

Seit siebeneinhalb Jahren arbeitet sie an der Klinik. Letztendlich handle es sich bei den zu pflegenden Menschen um „todkranke Patienten mit Leukämien“, sagt sie. „Man ist einfach ganz nah dran, man bekommt ganz viel zurück, ganz viel Dank“, sagt sie, „manchmal sind das so Kleinigkeiten wie ein Lächeln, was halt irgendwie das Ganze so toll macht.“