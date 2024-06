Schauspielstar Colin Farrell im Interview: "Ich bin ja nicht Justin Bieber“

Ja, denn wir lernen John Sugar zur gleichen Zeit kennen wie er alles über den Fall lernt, den er lösen soll. Der Fall ist doppelbödig, aber er ist es nicht. Er ist ein Gentleman in dieser Welt der Toxizität. Ich glaube, es war Raymond Chandler, der gesagt hat: „Ein Mann muss die harten Straßen begehen, ohne selbst hart zu werden.“ Oder so ähnlich. Sein Punkt war: In einer gefährlichen Welt der Täuschung muss man ein leuchtendes Vorbild sein.

Sie haben im Laufe Ihrer Karriere mehrmals Polizisten und Kriminalbeamte gespielt. Gibt es Eigenheiten, die ein Privatdetektiv hat? Einen gewissen Gang, eine Art zu sprechen?

In diesem Fall macht der Anzug den Mann. Und das Auto – ein babyblauer Chevrolet Corvette. Ich spürte sofort, dass er einen sehr aufrechten Gang hat. Eine Connection zu seiner Umwelt, zu den Vögeln und Bäumen und eine Emphatik für Menschen, ganz gleich, was deren Status ist. Er ist weltoffen, ganz und gar nicht abgestumpft oder abgebrüht in der Welt, in der die Geschichte spielt. Er hat diese gewisse Eleganz. Die Ästhetik der Serie ist auch eine ziemlich gute Repräsentation seiner inneren Welt.

Sie haben das Auto angesprochen. Sie leben in Los Angeles und verbringen sicher viel Zeit im Auto. Haben Sie durch die Serie eine neue Perspektive bekommen, was das betrifft?

Einige meiner Lieblingserinnerungen an den Dreh – meine liebsten Zeiten im Büro, könnte man sagen – waren die, die ich mit César Charlone, dem Kameramann, verbracht habe. Nach unseren Szenen in Downtown L.A. sind wir oft ins Auto gesprungen und ziellos herumgefahren. Das war supercool. Ich hinter dem Steuer, er im Beifahrersitz mit der Kamera. Natürlich gibt es bei einer Serie wie dieser eine Struktur. Aber innerhalb dieser Struktur filmte er mein Gesicht, meine Hände am Steuer, und den Mond durchs Fenster. Dann zurück zur Straße. Das war eine sehr freie Art. Ich muss zugeben, dass ich nicht viel von Autos verstehe, aber dieses Auto zu fahren hat unglaublich viel Spaß gemacht. Das Ding war eine Schönheit.