Schauspielerin Valerie Huber: "Komödien sind in diesen Zeiten wichtig“

Valerie Florine Huber wurde 1996 in Wien geboren, verbrachte ihre Kindheit in Afrika. Mit zehn Jahren sah sie in Wien ein Casting-Plakat für „Tom Turbo“. Als Fan der Kinderserie bewarb sie sich und wurde tatsächlich ausgesucht. Ihre Jugend verbrachte sie teilweise in den USA, machte dann die Skilehrerprüfung.

Vor dem Kinofilm „Klammer“ war Huber oft in deutschen Fernsehserien („Nachtschwestern“) zu sehen, zudem in einer Rosamunde-Pilcher-Verfilmung. Für Til Schweiger spielte sie in „Head full of Honey“, dem US-Remake von „Honig im Kopf“