Rücktritt des BBC-Vorsitzenden wegen Kredit an Boris Johnson

BBC-Vorsitzender Richard Sharp ist am Freitag von seinem Posten zurückgetreten. Er hatte vor seiner Berufung auf diesen Posten dem damaligen britischen Premierminister Boris Johnson zu einem Privatkredit verholfen. Der 67-Jährige hatte die Verbindung zu Johnson während des Auswahlprozesses verschwiegen. Ein am Freitag veröffentlichter Untersuchungsbericht kam nun zu dem Schluss, Sharp habe mögliche Interessenkonflikte nicht offengelegt. Er will im Amt bleiben, bis über die Nachfolge entschieden ist.