RTL startet mit erneuertem Streaming-Dienst TV Now

Teil des Programms sind deutsche Serien wie "Wilsberg", "Der Bergdoktor", "Ku'damm 56" oder "Türkisch für Anfänger", aber auch Formate wie " Polizeiruf 110". Zudem sind derzeit US-Serien wie "Grey’s Anatomy", "Criminal Minds" und " CSI" im Angebot.

Im neuen Jahr sollen unter anderem die britische Serien-Adaption von Agatha Christies "Und dann gab es keines mehr" sowie "Die Morde des Herrn ABC" mit John Malkovic als Detektiv Hercule Poirot folgen. David Schalkos Drama-Serie "M - Eine Stadt sucht einen Mörder" (produziert mit dem ORF) wird in Deutschland exklusiv bei TV Now zu sehen sein.

Als " TV Now Original" startet "Der Bachelor - Jetzt reden die Frauen!". In dem wöchentlichen Format wird Frauke Ludowig im Anschluss an die Sendung mit Ex-Kandidatinnen diskutieren. Neue Realityshows wie " Temptation Island“ und "Survivor“ stehen ebenfalls am Programm.

Trotz der Gebühr bekommen die Kunden Werbung zu sehen: Ein Spot vor Sendungsbeginn soll es sein. Nach wie vor kostenfrei bleibt das Abrufen von verpassten Sendungen sieben Tage nach Ausstrahlung.