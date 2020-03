ROMY-Akademie-Preise: Das Spielfeld der Könner

Als Bester Kinofilm im Rennen sind Alireza Golafshans Debüt „Die Goldfische“, der Musikfilm „Ich war noch niemals in New York“ von Philipp Stölzl sowie Sandra Wollners „The Trouble With Being Born“, das jüngst bei der Berlinale ausgezeichnet wurde.

Für die Beste Kino-Doku nominiert sind Tizza Covis und Rainer Frimmels „Aufzeichnungen aus der Unterwelt“, „Die Dohnal“ von Sabine Derflinger sowie Richard Ladkanis „Sea of Shadows“.

Auf die ROMY für die Beste Regie hoffen dürfen Nora Fingerscheidt („Systemsprenger“), Jan-Ole Gerster („Lara“) und Patrick Vollrath für sein Langfilmdebüt „7500“.