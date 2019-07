Robert De Niro: Optisch verjüngt in neuem Netflix-Film

Der erste Trailer für Martin Scorseses neuen Gangster-Thriller ist da. "The Irishman" heißt das neue Werk der Regie-Legende ("Departed"), das Ende September das New York Film Festival eröffnen soll. Diesen Herbst wird der Film bei Netflix zu sehen sein, ein genauer Starttermin ist allerdings noch nicht bekannt. "The Irishman" ist Scorseses Netflix-Debut.

Al Pacino, Joe Pesci und Robert De Niro

Erzählt wird in dem Film von einem der größten Mysterien der US-Kriminalgeschichte, dem Verschwinden des Gewerkschaftsführers Jimmy Hoffa. "The Irishman" hochkarätig besetzt, es spielen unter anderem Al Pacino, Joe Pesci und Robert De Niro mit.

Letzterer sieht im ersten Trailer dank moderner Technologie rund 30 Jahre jünger aus - einen ersten Eindruck davon kann man sich im Trailer unten verschaffen. Der aufwendig produzierte Film soll mehr als 140 Millionen Dollar gekostet haben. Im August feiert De Niro übrigens seinen 76. Geburtstag.