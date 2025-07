Rechnungshof fordert Qualitätskriterien bei der Medienförderung

Prinzipiell anerkennt der Rechnungshof die zentrale Rolle der Medien in einer demokratischen Gesellschaft und dass deren Funktionsfähigkeit in Österreich den Wegfall etablierter Einnahmequellen gefährdet sei. Die vom Rechnungshof geprüften Medienförderungen wurden von der weisungsfreien Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) und deren Geschäftsapparat, der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) verwaltet. Die Medienförderung des Bundes erhöhte sich zwischen 2019 von 46,23 Millionen Euro auf budgetierte 86,85 Millionen Euro im Jahr 2024. Durch die einmalige Vergabe einer Förderung der digitalen Transformation erhöhte sich 2022 das Volumen um mehr als 50 Millionen.

Medienschaltungen kein Instrument der Medienfinanzierung

Der Rechnungshof erinnert zudem und "einmal mehr", "dass Medienkampagnen und Medienschaltungen kein Instrument der Medienfinanzierung sind", wovon in der Regel in Österreich Boulevardmedien am stärksten profitieren. Und er merkt an: "Ein Gesamtüberblick über sämtliche Mittel, die die öffentliche Hand für Medien aufwendet, war nicht verfügbar." Etwaige Medienförderungen anderer Gebietskörperschaften sowie die Finanzierung des Österreichischen Rundfunks (ORF) waren im übrigen nicht Teil dieser Prüfung.

Die Empfehlung der Prüfenden an das nunmehr zuständige Medienministerium (BMWKMS) unter Vizekanzler und SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler lautet, "im Rahmen der angekündigten Restrukturierung des Systems der Medienförderung auf eine weitere Öffnung der Förderprogramme gegenüber neuen Marktteilnehmern hinzuwirken und insbesondere auf Anreize für eine (meinungs-)vielfältige Medienlandschaft sowie für professionelle journalistische Tätigkeit Bedacht zu nehmen."