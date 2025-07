Förderungen für Medien im Überblick

Die Kronen Zeitung steht an der Spitze der geförderten Medien. Der Boulevardriese erhält mit rund 1,9 Mio. Euro in etwa ein Zehntel des gesamten Fördervolumens. Zählt man sämtliche Titel der Regionalmedien Austria (Mein Bezirk, Der Grazer, etc.) zusammen, kommt das Medienhaus auf über 3 Mio. Euro an Fördermitteln.

Der KURIER bekommt ca. 1,3 Mio. Euro,

die Kleine Zeitung ca. 1,2 Mio. Euro,

Der Standard ca. 1,0 Mio. Euro,

Die Presse ca. 885.000 Euro und die

Die Oberösterreichischen Nachrichten ca. 700.000 Euro.

Auch die Boulevard-(Gratis)Blätter Heute (ca. 660.000 Euro) und Österreich/oe24 (ca. 830.000 Euro) wurden bei der Fördervergabe bedacht.

