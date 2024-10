Media-Analyse 23/24: 664.000 Österreicher lesen täglich den KURIER print und online

Die Printausgabe des KURIER erreicht österreichweit 445.000 LeserInnen und erzielt damit eine Reichweite von 5,7 %. Besonders stark vertreten ist der KURIER bei kaufkräftigen, finanzstarken Zielgruppen sowie formal höher Gebildeten. Der KURIER am Sonntag wird wöchentlich von 549.000 ÖsterreicherInnen gelesen, was einer nationalen Abdeckung von 7,1 % entspricht. Im Stammgebiet – Wien, Niederösterreich und Burgenland – erzielt er eine top Reichweite von 12,1 %.

"Die aktuelle Media-Analyse bestätigt wieder einmal die starke Nutzung und das besondere Vertrauen der Community in die KURIER Medienmarke. Das KURIER Medienhaus steht für Qualitätsjournalismus über alle seine Marken hinweg – nicht nur in Print und Online, sondern auch im TV, in Podcasts und über tägliche Newsletter", sagt der Geschäftsführer KURIER Medienhaus, Richard Grasl. „Am 18. Oktober 2024 feiert der KURIER sein 70-jähriges Bestehen. Seit sieben Jahrzehnten ist der KURIER eine unverzichtbare Informationsquelle mit faktenbasiertem Journalismus, fundierten Hintergrundberichten und präzisen Analysen. Mit seiner Berichterstattung schafft er Klarheit in den Themen, die die ÖsterreicherInnen bewegen."