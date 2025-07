Babler von "Exxpress"-Förderung "irritiert": Reform angekündigt

Medienminister Andreas Babler (SPÖ) zeigt sich von der Vergabe an Fördermitteln aus der Qualitätsjournalismusförderung an das umstrittene Online-Boulevardmedium "Exxpress" "irritiert". "Ich kann die Kritik daran gut nachvollziehen", sagte er am Mittwoch im "Ö1-Mittagsjournal" und kündigte ein Reformpaket mit einer "Vielzahl an Maßnahmen" an. Details dazu, wie die Medienförderung adaptiert werden solle, wollte er noch nicht nennen.

"Exxpress" erhielt rund 41.300 Euro aus dem mit 20 Mio. Euro gefüllten Topf der Qualitätsjournalismusförderung. Die zuständige Behörde KommAustria betonte in einer Aussendung, dass sämtliche Medien, die Förderung erhalten haben, auch die gesetzlichen Voraussetzungen dafür erfüllen. Eine Qualitätsbeurteilung der jeweiligen Inhalte sieht das Gesetz nicht vor. Es werden jedoch Ausschlussgründe von der Förderung wie der Aufruf zum Kampf gegen Demokratie bzw. Rechtsstaat oder die wiederholte Aufstachelung zu Hass genannt.