Baby-News beim ORF: Moderatorin verabschiedet sich in Karenz

Abseits der vielen derzeit oft negativen Meldungen rund um den ORF gibt es vom Küniglberg auch Positives zu berichten. So meldet sich nun etwa die gebürtige Salzburgerin Raffaela Schaidreiter mit Baby-News. Die EU-Korrespondentin, die für den ORF aus Brüssel berichtet, erwartet ihr erstes Kind. Ab Mai ist die 40-Jährige in Mutterschutz.

Wie die Kronen Zeitung berichtet wird Tim Cupal sie während ihrer Karenz vertreten. Cupal ist ehemaliger Leiter des ORF-Büros in Israel, er war bereits einmal für ein paar Monate als Brüssel-Korrespondent tätig.

Schaidreiter selbst ist neben ihrer Aufgabe als Korrespondentin auch als Moderatorin im Einsatz. Etwa in der ORF III-Sendung "Inside Brüssel".