Radiotest: Corona-Pandemie führt zu weniger Hörern

Weniger junge Hörer

In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verloren die öffentlich-rechtlichen Sender insgesamt an Tagesreichweite. Waren es 2019 noch 54,6 Prozent, so kamen sie im Vorjahr auf 51,2 Prozent. Die Privatradios erzielten 33,6 Prozent (35,8 Prozent). Ö3 war auch bei den unter 50-Jährigen tagesreichweitenstärkster Radiosender mit 36 Prozent (39 Prozent). Die RMS-Top-Sender kamen auf 33,1 Prozent (35,4 Prozent). Die ORF-Regionalen liegen mit 14,8 Prozent (15,7 Prozent) etwas besser als Kronehit (13,4 Prozent nach 16 Prozent im Jahr davor). Ö1 blieb in der werberelevanten Zielgruppe mit 5,7 Prozent (5,8 Prozent) weitgehend stabil. FM4 kommt auf 5,5 Prozent nach 5 Prozent in 2019.

Stabile Marktanteile

Wenig Bewegung gab es bei den Marktanteilen: Der Marktanteil der ORF-Sender blieb mit 74 Prozent stabil, wobei die öffentlich-rechtlichen Regionalsender (stabil mit 35 Prozent) vor Ö3 (2020: 30 Prozent, 2019: 33 Prozent) lagen. Die Privatsender erzielten gemeinsam 24 Prozent Marktanteil (2019: 25 Prozent), die RMS-Sender ebenso. In der jüngeren Zielgruppe (14- bis 49-Jährige) stehen 63 Prozent Marktanteil (2019: 65 Prozent) für die ORF-Radios 35 Prozent (2019: 36 Prozent) für die Privatradios gegenüber.