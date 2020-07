Radiotest: Radioreichweite leicht gesunken

In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kamen die ORF-Sender auf 52,3 Prozent (53,3 Prozent) Tagesreichweite und die Privatradios auf 34 Prozent (35,9 Prozent). Für Ö3 werden 37,1 Prozent (38 Prozent) ausgewiesen, für die von der RMS vermarkteten Privaten (RMS Top) 33,5 Prozent (35,7 Prozent) und für Kronehit 14,4 Prozent (16,6 Prozent). FM4 erreichte in dieser Altersgruppe 5 Prozent (5,1 Prozent), Ö1 5,8 Prozent (5,4 Prozent) und die ORF-Regionalradios 15,2 Prozent (15,3 Prozent).

200 Minuten

Jene Österreicher (zehn plus), die das Radio einschalteten, liehen ihm in den vergangenen zwölf Monaten im Schnitt 200 Minuten ihr Ohr - das war fünf Minuten länger als im Vergleichszeitraum. Bei den Marktanteilen gab es wenig Bewegung: 75 Prozent gingen an die ORF-Sender (davor 74 Prozent), wobei die öffentlich-rechtlichen Regionalsender mit 35 Prozent (im Vergleich zu 36 Prozent) knapp vor Ö3 mit 31 Prozent (32 Prozent) lagen. Alle Privatsender zusammen erzielten etwas weniger Marktanteil als im Vergleichszeitraum, nämlich 25 Prozent (gegenüber 26 Prozent).