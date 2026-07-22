Rechtswidrige Inhalte: Keine Qualitätsjournalismusförderung für „Exxpress“

Im Vorjahr hatte die Entscheidung, 41.300 Euro aus der mit 20 Mio. dotierten Qualitätsjournalismusförderung an „Exxpress“ auszuschütten, für Wirbel gesorgt. Heuer geht das umstrittene Online-Boulevardmedium leer aus, wie die am Mittwoch von der Medienbehörde KommAustria veröffentlichten Förderentscheidungen für 2026 zeigen.

Hass und Gewalt

Nach Einholung einer Empfehlung des Fachbeirats sei man zur Einschätzung gelangt, dass durch die redaktionelle Einbettung und besondere Herausstellung von User-Kommentaren, welche wiederholt zu Hass und Gewalt aufstachelten, ein Ausschlussgrund vorliege. „Nach Erkenntnis der KommAustria hebt die Redaktion des Mediums (...) wiederholt Inhalte hervor, die rechtswidrig und somit nicht vom Rahmen der freien Meinungsäußerung gedeckt sind und lässt damit die gebotene journalistische Sorgfaltspflicht außer Acht“, heißt es in einem der APA übermittelten Statement.