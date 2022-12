Fußball-Europacup ab 2024 live auf Puls 4

Der österreichische Klub-Fußball auf internationaler Ebene verschwindet doch nicht komplett im Pay-TV. Was gerüchteweise schon die Runde machte, wurde am Dienstag bekannt gegeben: Puls4 hat sich zwei Pakete der UEFA Club-Fußball Bewerbe ab 2024 gesichert und das exklusiv im österreichischen Free-TV. Dazu gehören die Champions League Highlights am Dienstag sowie ein Livespiel der Europa League oder Conference League am Donnerstag.

Puls4 ist damit nach dreijähriger Pause wieder der einzige Free-TV Anbieter für diese Bewerbe. Der Vertrag läuft ab 2024 für drei Jahre.

Meilenstein

In einer Aussendung erklärte der Geschäftsführer von ProSiebenSat.1Puls4, Markus Breitenecker: "Premium-Sportrechte-Verfahren sind ein hart umkämpfter Prozess ungleicher Teilnehmer. Wir haben mit unseren wirtschaftlich vernünftigen Mitteln das Ziel gehabt, unserem Publikum, den Österreicher:innen, auch im Free-TV und in unserer kostenlosen Streamingapp Zappn Spitzenfußball präsentieren zu können. Dass uns diese kleine Sensation gelungen ist, ist eine taktische Meisterleitung meines Teams und ein Meilenstein von Puls4 und Zappn." Und COO Michael Stix meint: "Durch diesen erstmals doppelten UEFA-Rechteerwerb sichern wir uns als Mediengruppe eine einzigartige Besonderheit am österreichischen Werbemarkt im TV und Digital."