Pulitzer-Preise für Reportagen aus Ukraine und Post-Trump-Amerika

"Journalismus ist kein optionaler Bestandteil einer Demokratie, sondern eine absolute Notwendigkeit".

Mit diesen Worten leitete Neil Brown, Vorstand des Komitees der Pulitzer-Preise, am Montagabend die Vergabe der renommiertesten Auszeichnungen für journalistische Leistungen ein. Prämiert wurden mehrere Redaktionen für ihre Berichterstattung aus dem Ukraine-Krieg: Die Nachrichtenagentur Associated Press erhielt einen Preis für die Arbeit ihrer Reporter Mstyslav Chernov, Evgeniy Maloletka, Vasilisa Stepanenko und Lori Hinnant, die aus dem belagerten Mariupol berichtet hatten, sowie für ihre Fotografen, die den Krieg aus nächster Nähe dokumentieren. Ein weiterer Pulitzer-Preis (in der Kategorie "Internationale Berichterstattung") ging an die New York Times für ihre Ukraine-Berichterstattung, insbesondere für deren lang angelegte Aufarbeitung des Massakers in Butscha.